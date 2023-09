Vrouw van Mexicaanse drugsbaron El Chapo vrijgelaten uit Amerikaanse cel

De vrouw van de beruchte Mexicaanse drugsbaron El Chapo is vrijgelaten uit een Amerikaanse gevangenis. Emma Coronel Aispuro zat een gevangenisstraf uit voor drugssmokkel en witwassen, en is vervroegd vrijgekomen. Ze staat de komende vier jaar onder toezicht.

Coronel (34) werd in 2021 aangehouden op het vliegveld van Washington. Enkele maanden later werd ze na een schuldbekentenis veroordeeld tot drie jaar cel voor haar rol in het gewelddadige Sinaloa-drugskartel.

Ook hielp ze haar man met het plannen van de spectaculaire ontsnapping uit de zwaarbeveiligde gevangenis in Mexico-Stad, in 2015. Joaquín Guzmán, beter bekend als El Chapo, wist te ontsnappen via een tunnel die begon in zijn cel en uitkwam onder een huis in aanbouw, anderhalve kilometer verderop. Coronel smokkelde een gps-horloge de gevangenis in door het in eten te verstoppen. Zo wisten de handlangers van El Chapo hem te lokaliseren. Ruim een half jaar na zijn ontsnapping werd de drugsbaron opnieuw opgepakt in Mexico.

El Chapo (66) zit een levenslange gevangenisstraf uit in de VS, waaraan hij in 2017 werd uitgeleverd door Mexico. Twee jaar later werd hij veroordeeld voor het leidinggeven aan het Sinaloa-kartel, dat tonnen cocaïne, methamfetamine en marihuana naar de VS smokkelde en leden van een rivaliserende bende ontvoerde, martelde en vermoordde.