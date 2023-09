ESPN en Eredivisie CV akkoord over verlenging uitzendrechten tot zomer 2030

De Eredivisie CV en de Amerikaanse sportzender ESPN hebben een akkoord bereikt over het verlengen van de uitzendrechten tot de zomer van 2030, melden VI en De Telegraaf. Met de deal is zo'n 750 miljoen euro gemoeid. De vorige overeenkomst loopt medio 2025 af.

De clubs moeten nog instemmen met het akkoord, maar dat lijkt volgens VI en De Telegraaf een formaliteit. Er ligt een bod van 135 miljoen per jaar, dat wordt aangevuld met een tekenbonus van 70 miljoen die in twee tranches zal worden uitgekeerd.

Met de deal moeten ook de wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en de Azerion Vrouwen Eredivisie live worden uitgezonden. Wie de samenvattingen van de eredivisiewedstrijden gaat uitzenden vanaf medio 2025 is nog niet bekend. Tot die tijd zijn de samenvattingen bij de NOS te zien.

ESPN, voorheen Fox Sports, is sinds 2013 mediapartner van de Eredivisie CV. Dat jaar werd een contract van tien jaar getekend, met een eenzijdige optie van twee jaar. Het einde van de termijn is nu in zicht.

Eerder dit jaar leek een alliantie van televisie-aanbieders KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile en Delta er met de uitzendrechten vandoor te gaan toen ESPN werd overboden. Sinds het laatste bod eind mei heeft het consortium echter weinig meer van zich laten horen.