Spierings als 'transferjoker' binnen drie maanden weer terug bij Toulouse

Stijn Spierings wordt na zijn terugkeer in Toulouse als held onthaald op de luchthaven in Frankrijk. - NOS

Spierings is voor de supporters van Toulouse geen onbekende: hij speelde daar in drie seizoenen bijna 100 wedstrijden. Afgelopen zomer besloot hij te vertrekken. PSV was voor hem in de markt, maar de middenvelder koos ervoor om aan de slag te gaan bij RC Lens.

Het is nog niet duidelijk of Spierings gekocht of gehuurd wordt door Toulouse. Zondag speelt Toulouse een uitwedstrijd tegen Marseille. Als de transfer dan definitief is afgerond, kan Spierings meteen in actie komen.