Oekraïne richt ravage aan bij grote aanval op marinebasis Sevastopol

Het Russische ministerie van Defensie meldt dat Oekraïne tien kruisraketten heeft gelanceerd en drie zeedrones. Het Kremlin beweert dat zeven projectielen en de drie drones zijn onderschept. Er is brand ontstaan op de scheepswerf, erkent de door Rusland geïnstalleerde gouverneur van de Krim. Volgens hem worden twee beschadigde vaartuigen gerepareerd.

Bij de aanval op de scheepswerf zijn een Russische onderzeeër en een groot landingsschip verwoest, zo heeft een functionaris van de Oekraïense militaire inlichtingendienst gezegd op tv. Volgens diverse media is het de eerste keer in de oorlog dat een onderzeeër is getroffen. De aanval wordt gezien als een van de grootste op de Russische marine sinds de start van de invasie.

Oekraïne heeft woensdagochtend vroeg een opvallende aanval uitgevoerd op de Krim. Het hoofdkwartier van de Russische Zwarte Zeevloot in Sevastopol werd onder meer getroffen door kruisraketten. Volgens Sky News heeft het Oekraïense leger daarbij Britse Storm Shadow-raketten ingezet.

"We kunnen met grote zekerheid zeggen dat ze niet gerepareerd kunnen worden", zegt Andri Joesov, woordvoerder van de Oekraïense militaire inlichtingendienst, over de twee getroffen vaartuigen. Hij benadrukt op de Oekraïense staatstelevisie dat er sprake is van significante schade aan de scheepswerf.

Er gaan foto's en video's rond op sociale media waarop explosies en brand te zien zijn bij de marinebasis. Het is onduidelijk of er doden zijn gevallen. Rusland meldt alleen dat 24 mensen gewond zijn geraakt. Burgers zouden niet in gevaar zijn geweest.

Het getroffen marineschip zou van de zogenoemde Ropucha-klasse zijn. Dat melden Open Source Intelligence-experts, die beelden verifiëren via openbare bronnen op X. Ropucha-schepen zijn over het algemeen ruim 100 meter lang. Ze zijn bedoeld om manschappen en pantservoertuigen snel aan land te brengen bij landingsoperaties.

De Oekraïense aanval werd uitgevoerd met Storm Shadow-kruisraketten, schrijf Sky News op basis van een anonieme Britse en Oekraïense bron. Deze raketten, die onder meer door het Verenigd Koninkrijk zijn geleverd aan Kyiv, hebben een bereik van ruim 500 kilometer. Ze worden gelanceerd vanuit vliegtuigen en vliegen vervolgens op een voorgeprogrammeerd doelwit af.

Commandant bedankt piloten

Het Oekraïense leger heeft de aanval opgeëist, maar treedt niet in details over hoe de actie precies is uitgevoerd. Wel heeft de bevelhebber van de luchtmacht zijn piloten "bedankt voor hun geweldige werk". Bij zijn bericht op Telegram heeft de commandant een foto van de brandende scheepswerf gedeeld.

NAVO-leden hebben Oekraïne voorzien van talloze raketten, munitie en legermaterieel, maar hebben Kyiv verboden om dit materieel in te zetten op Russische grondgebied. Gebruik tegen Russische doelen op de Krim is wel toegestaan: het Kremlin heeft het Oekraïense schiereiland in 2014 geannexeerd.

De Oekraïense regering herhaalt steeds dat de Krim zal worden heroverd. Militair analisten wijzen erop dat zo'n operatie erg lastig zal zijn, aangezien Rusland zware verdedigingslinies heeft aangelegd. Kyiv heeft al een uitgebreid plan klaarliggen voor wat er moet gebeuren zodra de Krim bevrijd is.

De afgelopen maanden heeft het Oekraïense leger de aanvallen op de Krim steeds verder opgevoerd. Met regelmaat meldt Rusland daar Oekraïense drone- of raketaanvallen. Daarbij worden bijvoorbeeld munitie- of oliedepots verwoest. Ook de marinebasis van Sevastopol is vaker doelwit geweest.