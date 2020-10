Bespuugd en uitgescholden: veel trans-personen durven niet naar de sportschool

De Vries zelf deed vroeger vervelende ervaringen op tijdens het sporten. Het was voor hen reden om een work-out speciaal voor sporters met een transgender identiteit op te zetten. Afgelopen week werd in de Amsterdamse sportschool Vondelgym voor het eerst zo'n gratis work-out van twee uur georganiseerd: No Gender in de Gym.

De Vries is non-binair en identificeert zich dus niet als man of vrouw. En dat kan ingewikkeld zijn als je bijvoorbeeld je geslacht op een formulier moet invullen, of wanneer je een kleedkamer moet kiezen in de sportschool.

"Ik werd bijna wekelijks de kleedkamer uitgestuurd of gewezen op het feit dat ik in de 'verkeerde kleedkamer' was", vertelt de 25-jarige Thorn Roos de Vries. "De sportschool ging steeds meer als een onveilige plek voelen."

Trans-personen voelen zich niet thuis in het geslacht waarmee zij geboren zijn. Wie zich man noch vrouw voelt, is non-binair. Het is een parapluterm voor verschillende genderidentiteiten. Ongeveer 4 procent van de Nederlanders identificeert zich niet eenduidig met het mannelijk of vrouwelijk geslacht, blijkt uit onderzoek.

De Vries is activist en spreekt zich op Instagram (als Thorn Vineyard) regelmatig uit over hoe het is om non-binair te zijn. Daarnaast speelt De Vries sinds kort het eerste non-binaire personage in een Nederlandse tv-serie, in SpangaS: De Campus. "Ik weet dat er veel transgender personen zijn die al jaren niet naar de sportschool gaan uit angst of ongemak", legt De Vries uit.

'Sport confronteert je met je lijf'

Agnes Elling van het Mulier Instituut ziet dat ook. Elling deed recent onderzoek naar transgenders in sport. Volgens Elling kan sporten voor die groep naar zijn of zelfs heel onveilig aanvoelen. Dat komt door bijvoorbeeld discriminerende opmerkingen bij de voetbalclub of in de sportschool. Maar ook de strikte verdeling tussen man of vrouw kan al ingewikkeld zijn, zegt de onderzoeker.

Elling: "Sport confronteert je constant met je lijf. Als je wedstrijd sport, moet je naar de mannen- of vrouwencompetitie en dus naar een mannen- of vrouwenteam". Voor veel trans-personen is dit laatste een reden om niet voor een teamsport, maar voor een individuele sport zoals hardlopen te kiezen.

Maar het begint volgens Elling al in de kleedkamers: in welke ruimte kleed je je om als je je niet man, en niet vrouw voelt?