Muslim Rights Watch daagt de staat om terreurverdenking Tilburgse man

Muslim Rights Watch Nederland klaagt de Nederlandse staat aan vanwege een Tilburgse man die al ruim zes weken vast zit in Spanje op verdenking van terrorisme. De organisatie zegt dat de staat geen actie onderneemt om de man vrij te krijgen en daarom nalatig heeft gehandeld. De dagvaarding is gisteren ingediend.

De man uit Tilburg, die een Marokkaanse achtergrond heeft, werd tijdens zijn vakantie in Spanje opgepakt. Hij zou lid zijn van een jihadistische groep in Arnhem, waar hij opgroeide. Maar de man is in Nederland niet als terreurverdachte in beeld. Een week geleden is hij in hongerstaking gegaan tegen zijn detentie.

In Nederland staan naar schatting tientallen mensen met een migratieachtergrond onterecht op een terreurlijst. Ze zijn ooit door de politie op een lijst van verdachten gezet, die met de Europese Unie of Interpol wordt gedeeld.

Demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid bevestigde eerder dit jaar al dat er burgers onterecht op zo'n lijst staan, maar dat ze zelf in actie moeten komen om dit op te lossen.

Het lukt deze mensen niet om van deze lijst af te komen, zegt Muslim Rights Watch. Meer dan honderd mensen hebben zich bij hen gemeld, zegt de organisatie. Op dit moment lopen dertig procedures van mensen die van deze lijst af willen komen.

Burgemeesters vragen om vrijlating

Volgens Muslim Rights Watch weigeren de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken in actie te komen om de Tilburgse man vrij te krijgen. Zij zeggen niet te mogen interveniëren. Ook werd de man pas na ruim een maand in detentie bezocht door een consulair medewerker, aldus de organisatie.

De politieke partij Denk heeft eind vorige maand Kamervragen gesteld over de zaak. Buitenlandse Zaken zegt nu geen reactie te kunnen geven.

De burgemeesters van Arnhem en Tilburg hebben vandaag in een brief het Openbaar Ministerie in Spanje gevraagd om de man vrij te laten. De man wordt in Nederland niet verdacht door de politie of het Openbaar Ministerie en staat ook niet op een opsporingslijst, staat in de brief. Ook in het verleden is hij nergens van verdacht, stelt Muslim Rights Watch.

Volgens zijn advocaat is de man onterecht op een lijst terecht gekomen. Het is volgens haar aan de ministeries om onjuiste informatie over de man recht te zetten en dit over te dragen aan de Spaanse autoriteiten.