Openhartige Richarlison zoekt psychologische hulp na 'turbulente periode'

De Braziliaan zegt er alles aan te willen doen om sterker terug te komen. Daarom gaat hij in Engeland op zoek naar psychologische hulp. "Van een psycholoog. Dat is wat ik nodig heb, ik moet mentaal sterker worden. Dan ben ik er van overtuigd dat ik bij Tottenham ook weer kan presteren."

Dat zou ook een verklaring zijn voor de matige vorm van Richarlison de laatste maanden. De aanvaller heeft niet gescoord voor zijn land sinds het WK in Qatar en ook voor Tottenham Hotspur vond de spits pas één keer het net in 31 optredens.

De Braziliaanse aanvaller zegt dat hij zware maanden achter de rug heeft. "De laatste vijf maanden had ik een turbulente periode buiten het veld. Er waren mensen om mij heen die alleen maar oog hadden voor mijn geld. Maar dat is niet langer het geval, nu is het weer wat rustiger thuis."

De spits werd afgelopen vrijdag na zijn wissel tegen Bolivia huilend op de bank gespot. Daarvoor gaf hij nu een verklaring. "Buiten het veld hebben veel dingen me in de weg gestaan."

Richarlison kende op het WK in Qatar, eind vorig jaar, betere tijden. De aanvaller was twee keer trefzeker tijdens de groepsfase, in het duel tegen Servië. Eén van die doelpunten werd bekroond tot de mooiste treffer van het WK.

De spits maakte in totaal drie treffers op het wereldkampioenschap. Hij schoot ook nog raak in de 4-1 overwinning op Zuid-Korea in de achtste finale.

Bekijk hier de goal van Richarlison: