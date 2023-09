Milieupolitie Winterswijk stuit in bos op uitgegraven vijver en aangelegde weg

De milieupolitie van Winterswijk heeft midden in een nabijgelegen bos een opmerkelijke ontdekking gedaan. Zonder vergunning zijn er bomen gekapt, is er een vijver gegraven en is er een weg aangelegd.

"Het lijkt erop dat iemand een privérecreatiepark wilde aanleggen", zegt een milieuagent tegen Omroep Gelderland. De politie deed de ontdekking afgelopen weekend, maar maakte die vandaag pas bekend.

Een groot deel van het bos is verbouwd, zegt de milieuagent, die niet de precieze locatie deelde. "Dit is een uitzonderlijke casus van enorme grootte. Dit is niet van de ene op de andere dag gebeurd."

Het komt wel vaker voor dat mensen zonder vergunning aan de gang gaan in het bos, maar doorgaans op kleinere schaal. "Eigenaren van bospercelen lijken die illegaal te gebruiken als persoonlijke recreatieplek."

Boete tot 90.000 euro

De onwettige werkzaamheden vormen een aantasting voor de bodem en het leefmilieu in het bos, schrijft een wijkagent op X. Bovendien is het ook nog eens gevaarlijk; de vijver is zeker vijf meter diep met steile randen. "Als je daarin valt, kom je er niet meer uit."

De aanstichters kunnen een boete tot 90.000 euro krijgen. Dergelijke overtredingen vallen onder de milieuwet en worden gezien als economisch delict.

Toch is het vooral een probleem voor de flora en fauna in het bos, aldus de milieupolitie. "In dit geval zijn minstens tien bomen gekapt, is de grond overhoop gehaald en is de leefomgeving van de dieren in het bos verstoord."

Tot nu toe is niemand opgepakt. Het gebied is afgezet om verdere werkzaamheden te verhinderen, meldt de regionale omroep. De milieuagent zegt dat het nu aan de gemeente Winterswijk en provincie Gelderland is om te bepalen wat er gaat gebeuren met het bosgebied.