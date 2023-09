Groen licht voor extra integriteitsregels tegen corruptie in Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft ingestemd met strengere integriteitsregels voor Europarlementariërs om corruptie tegen te gaan. De meeste voorstellen voor hervormingen werden vandaag aangenomen en gelden vanaf 1 november.

Aanleiding voor deze verscherpte regels is 'Qatargate', de corruptiezaak in het parlement die eind vorig jaar aan het licht kwam. De Belgische justitie doet nog altijd onderzoek naar omkoping van een aantal Europarlementariërs door Qatar en Marokko.

De president van het Europees Parlement, Roberta Metsola, kwam daarom begin dit jaar met veertien voorstellen om het parlement transparanter te maken en corruptie te voorkomen. Dat plan is door een commissie van het parlement omgevormd tot een lijst met aanbevelingen, die vandaag in stemming zijn gebracht.

Afkoelperiode

De nieuwe anticorruptiemaatregelen moeten meer inzicht bieden in andere belangen die Europarlementariërs mogelijk hebben. Zo krijgen oud-parlementsleden na hun vertrek voortaan een verplichte 'afkoelperiode' van zes maanden opgelegd, waarin ze geen contact mogen hebben met zittende parlementsleden.

Dit om te voorkomen dat de oud-Europarlementariërs wetgeving kunnen beïnvloeden. Ook worden hun financiën gecontroleerd aan het begin en einde van hun termijn.

Daarnaast moeten Europarlementariërs het voortaan melden als zij meer dan 5000 euro per jaar verdienen met nevenactiviteiten. Eerder moesten ze al hun werk buiten het parlement opgeven. Die regeling wordt nu dus minder streng.

Stap achteruit

Shari Hinds van Transparency International EU, een belangenorganisatie die strijdt tegen corruptie, noemt de nieuwe regels rondom bijverdiensten een duidelijke stap achteruit. De organisatie heeft berekend dat 42 procent van de huidige nevenactiviteiten die nu wordt opgegeven, niet meer openbaar zouden zijn in de nieuwe regeling. Hinds noemt de nieuwe regels een "grote gemiste kans".

Ook Agnes Jongerius, fractievoorzitter van de PvdA in het Europees Parlement, is zeer kritisch. "Too little, too late", stelt ze, "onze interne regels zijn veel strenger". Een aantal van de hoofdrolspelers in het corruptieschandaal kwam uit de fractie van de sociaaldemocraten. Daarop scherpte de fractie haar regelingen aan.

Een afkoelperiode van een half jaar waarin Europarlementariërs niet mogen lobbyen "slaat nergens op", volgens Jongerius. De periode is volgens haar te kort. In het oorspronkelijke voorstel was een veel langere afkoelingsperiode voorgesteld.

Eerder detecteren

Haar CDA-collega Jeroen Lenaers is optimistischer over de nieuwe regels. "Ik heb er wel vertrouwen in dat we met deze strengere regels zaken als omkoping en belangenverstrengeling eerder detecteren en harder kunnen aanpakken."

Wel wijst Lenears erop dat ook deze strengere regels Qatargate waarschijnlijk niet zouden hebben voorkomen. "Het was natuurlijk volgens de regels al illegaal om koffers met geld aan te nemen. Hoe streng de regels ook zijn, kwaadaardige individuen houd je hier niet mee tegen."

Volgend jaar juni zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Agnes Jongerius (PvdA) denkt niet dat haar partij afgerekend zal worden op Qatargate. "Zodra we in de gaten kregen dat er een zwart schaap bij ons zat, hebben we maatregelen genomen en haar uit de fractie gezet."