Mitt Romney niet herkiesbaar als senator in Amerikaans Congres

Romney is een van de bekendere gezichten in de Republikeinse partij. In 2012 was hij de kandidaat van zijn partij bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij verloor toen van zittend president Barack Obama. Vier jaar eerder had Romney zich ook al in de race gestort, maar toen ging de Republikeinse nominatie naar John McCain, die ook van Obama verloor.

Mitt Romney stelt zich niet herkiesbaar als senator voor de Amerikaanse staat Utah. De Republikeinse politicus van 76 laat in een video weten dat hij zichzelf te oud vindt om nog een termijn te dienen in het Congres. Hij zegt dat het tijd is voor nieuw leiderschap.

Na de verloren presidentsverkiezingen ging Romney in het bedrijfsleven werken, maar in 2019 keerde hij terug in de politiek. Hij werd toen gekozen als senator van Utah. Hij was de enige Republikeinse senator die in het eerste impeachmentproces tegen president Trump vóór zijn afzetting stemde. Nooit eerder had een senator in de VS voor afzetting van iemand van zijn eigen partij gestemd.

Volgende generatie

In de video waarin Romney zijn afscheid aankondigt, neemt hij opnieuw afstand van Trump. De oud-president is de belangrijkste kandidaat voor de Republikeinse nominatie bij de verkiezingen van eind volgend jaar. Romney noemt de Amerikaanse schuldenlast, klimaatverandering en de dreiging vanuit Rusland en China de belangrijkste problemen voor de VS. "President Biden en de vroegere president Trump zijn niet de leiders om die uitdagingen aan te gaan."

Romney zegt dat het aan de volgende generatie is om de Verenigde Staten weer leidend te maken in de wereld. Ook dat kan worden opgevat als kritiek op Biden en Trump, die allebei nog ouder zijn dan Romney. Hij zegt zich tot het eind van zijn termijn te zullen inzetten voor het Amerikaanse volk.

De volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn op 5 november 2024. Dan wordt ook een deel van de Senaat en het voltallige Huis van Afgevaardigden gekozen.