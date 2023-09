Dodental overstroming in Libië nadert 7000, zegt regering in Tripoli

Het dodental als gevolg van de overstromingen in Libië is opgelopen tot 6872. Een hooggeplaatste functionaris van de internationaal erkende regering in Tripoli heeft dat nieuws bekendgemaakt in een tv-toespraak, meldt onder meer het Spaanse persbureau EFE. Kort erna zei een woordvoerder van het parlement in Tripoli tegen nieuwssite Al Jazeera dat alleen al in de zwaar getroffen havenstad Derna naar schatting meer dan 7000 slachtoffers zijn gevallen. De ingewikkelde politieke situatie in Libië, waar twee regeringen actief zijn, zorgt voor versnipperde informatie over de ramp. De rivaliserende regering in het oosten van Libië, waar de ramp plaatsvond, heeft nog geen nieuwe update gegeven en houdt 5300 dodelijke slachtoffers aan. De verwachting is dat het dodental mogelijk zal verdubbelen, zei een minister van de regering die is gelieerd aan generaal Haftar, de machthebber in het oosten van het land. Zeker 10.000 mensen worden vermist. Libische ziekenhuizen en hulpdiensten kunnen de ramp niet aan:

De Libische stad Derna is het zwaarst getroffen door storm Daniël. Zeker een kwart van de stad zou door metershoge golven zijn weggespoeld. Overal op straat liggen lichamen. De Libische ziekenhuizen en hulpdiensten kunnen de ramp niet aan. - NOS

Volgens de locoburgemeester van Derna, dat zo'n 125.000 inwoners telt, zijn inmiddels 2200 lichamen begraven. Op foto's en video's van de ramp is te zien dat een deel van de stad Derna is weggevaagd. Enorme hoeveelheden regenwater zijn door twee dammen gebroken en vervolgens over de stad heen gespoeld. "Stel je voor dat heel Haarlem is weggevaagd, zo ernstig is het", zeggen Libiërs in Nederland tegen de NOS. Ze vertellen dat volledige families zijn omgekomen of vermist zijn geraakt. De impact van de storm is goed te zien op satellietbeelden:

Uit het rampgebied komen nog altijd weinig informatie en beelden. Maar vanuit de lucht kun je goed zien hoe verwoestend storm Daniel is geweest. De plaats Derna lijkt het zwaarst getroffen. - NOS