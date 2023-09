Van der Poel vierde in GP van Wallonië, Serrano pakt eerste seizoenzege

Gonzalo Serrano heeft de 63ste editie van de Grand Prix van Wallonië op zijn naam geschreven. Mathieu van der Poel, die de wedstrijd vorig jaar won, belandde net naast het podium.

Serrano (Movistar) was in de sprint op de Citadel van Namen te sterk voor de Belg Dylan Teuns. Op vier seconden won Jasper de Buyst de sprint van het peloton voor de derde plek, waarin hij regerend wereldkampioen Van der Poel de baas was.

Aanval op de Citadel

In de heuvelachtige wedstrijd was het peloton ondanks een handvol aanvallen kort voor de Citadel (3 km à 3,9 procent) weer compleet. Teuns (Israel-Premier Tech) reed kort voor de slotbocht weg bij de favorieten en was op weg naar de zege.

De taaie Serrano, die vorig jaar derde werd, had andere plannen. Hij dichtte het gat knap en boekte zijn eerste zege van het seizoen.