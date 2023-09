D66-kandidaat Yesim Candan trekt zich terug om uitspraken over Kaag

Yesim Candan trekt zich terug van de kandidatenlijst van D66. Gisteren bleek dat ze kandidaat was, toen de partij de lijst bekendmaakte.

In een korte verklaring op X, het voormalige twitter, zegt Candan: "De afgelopen 24 uur heeft mijn kandidatuur zeer veel reacties en vragen opgeroepen. Die hevigheid heeft me niet onberoerd gelaten. Ik wil mezelf daartegen beschermen en D66 niet onnodig beschadigen."

Presentator, ondernemer en RTL-columniste Candan stond op plaats 11 van de conceptkandidatenlijst. Meteen na de bekendmaking van haar kandidatuur ging het over een column die zij in 2021 schreef over Sigrid Kaag en andere uitlatingen over de partij.

In de column, over de veelbesproken spotprent van Kaag als heks op een bezem, noemt Candan D66 een "elitaire partij" die met kritiek op de spotprent van tekenaar Ruben Oppenheimer "een sterk staaltje selectieve vrijheid van meningsuiting" laat zien.

Nieuw leiderschap

Kaag bekritiseerde zij in die column ook. "Alleen heeft zij laten zien dat nieuw leiderschap geen enkele betekenis heeft zolang je onze medewerkers uit Afghanistan niet op tijd evacueert", schrijft zij in de column. In een tweet uit 2021 vergelijkt zij Kaag met "Hillary Clinton = computer says no".

In een reactie op X zegt D66-leider Jetten respect te hebben voor het besluit van Candan. "Een vrouw die op allerlei manieren werkt aan gelijke kansen. Dat gaat ze zeker en vast op een andere manier voortzetten. Ik wens haar daarbij veel succes."

Candan is vaker kort politiek actief geweest. In 2010 richtte zij haar eigen Partij Eén op. Een paar jaar later wilde zij voor CDA Amsterdam uitkomen.