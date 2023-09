Ouwehand schakelde advocaat in voor advies over positie bij Partij voor de Dieren

Partijleider en lijsttrekker Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft afgelopen week een advocaat ingeschakeld om zich te laten adviseren over haar positie. Dat zei zij bij de opnamen van het NPO-programma College Tour. Dat programma is later vanavond online te zien. Ouwehand werd afgelopen zaterdag verrast door het inmiddels teruggedraaide besluit van het partijbestuur om haar niet opnieuw voor te dragen als lijsttrekker. Het bestuur zei iemand anders voor te gaan dragen. Ouwehand zegt in het programma dat het bestuur haar ook niet als tegenkandidaat wilde toelaten op het partijcongres op 24 september. "Ik kon voor het congres niet meer op de kandidatenlijst komen", zegt Ouwehand. Volgens Ouwehand konden leden daardoor niet meer op haar stemmen:

Esther Ouwehand vertelt in Collegetour dat ze al advocaten had ingeschakeld vanwege de handelswijze van het bestuur van de Partij voor de Dieren. - NOS

Ouwehand hoorde vandaag op de fiets op weg naar de opnamen van College Tour dat het bestuur in een persbericht aankondigde af te treden en haar toch weer op de lijst te zetten. Het bestuur, dat morgen aftreedt, wordt voorgezeten door het Rotterdamse gemeenteraadslid Ruud van der Velden. De secretaris is Elze Boshart, een van de oprichters van de partij. Ouwehand zegt nog steeds niet te weten waar de integriteitsmeldingen die het bestuur noemt over gaan. Zij spreekt tegen dat zij daarover door het bestuur is geïnformeerd. "Het is heel vervelend dat deze beschuldigingen tegen mij nog in de lucht hangen. De schade die is aangericht, is dat mensen denken dat er wel wat zal zijn." Ze weet nog niet hoe ze die beeldvorming wil aanpakken. Burn-outklachten Ouwehand zegt dat haar eerdere burn-outklachten ook mede te maken hadden met het conflict met het bestuur. Doordat het conflict niet was opgelost, voelde ze de overbelasting al weer opkomen, zegt ze in College Tour. De brief die ze schreef was een allerlaatste poging om intern de beweging op gang te brengen die de partij nodig heeft, zegt Ouwehand:

Esther Ouwehand vertelt in het programma Collegetour over haar brief aan het bestuur. - NOS