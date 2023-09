Conducteur gestoken bij station Schagen, twee verdachten opgepakt

Op het station van Schagen is vanmiddag een conducteur gestoken. Het slachtoffer raakte lichtgewond en de politie heeft twee verdachten aangehouden, schrijft NH Nieuws.

De politie trof na een melding de gewonde aan op het station en pakte snel daarna één man op. De tweede man is na een zoektocht, waarbij honden zijn ingezet, een paar honderd meter van het station ook aangehouden. Over de identiteit van de verdachten is niets bekend gemaakt.

Beveiligingscamera's

Het slachtoffer is een conducteur van NS, bevestigt een woordvoerder van de vervoersdienst. "Dit is afschuwelijk. Helaas zien we vaak geweldsdelicten, aanvallen in en rond de trein, dat is vreselijk." De conducteur hoefde niet naar het ziekenhuis. De reden van de steekpartij is nog niet bekend, welk wapen is gebruikt evenmin.

Vandaag zijn werkzaamheden gestart om beveiligingscamera's te installeren op station Schagen. De camera's zijn volgens de gemeente nodig omdat de incidenten die plaatsvinden in de omgeving onacceptabel zijn. Het gaat om geweld, diefstallen, vernielingen en diverse vormen van overlast.