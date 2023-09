Voor het eerst schadelijke kolonies termieten in Nederland aangetroffen

In Nederland blijken zich kolonies schadelijke termieten te hebben gevestigd. Het gaat om de Amerikaanse grondtermiet, een soort die door het knagen aan hout veel schade aan gebouwen kan toebrengen.

De eerste melding van termieten werd al in 2019 gedaan. Ze werden aangetroffen in een gebouw in het buitengebied van Zuid-Holland. Later bleek dat de termieten ook bij de buren zaten.

Nader onderzoek maakte duidelijk dat het gaat om de Amerikaanse grondtermiet, met de Latijnse naam Reticulitermes flavipes. Het is een zogeheten exoot, die van nature niet in Nederland voorkomt. De termieten zijn afkomstig uit de warmere streken in het oosten van de Verenigde Staten en Mexico. In andere Europese landen als Duitsland, Frankrijk en Italië hadden ze zich al eerder gevestigd.

Aangevreten fundering

Er zijn na de eerste melding in Nederland maatregelen genomen om de dieren uit te roeien, maar die hebben niet gewerkt. De termietenkolonie heeft zich nu verspreid over een gebied van zo'n 1500 vierkante meter, met daarop twee woningen. Een ervan heeft ook een kassencomplex, zo staat in het vakblad Entomologische Berichten.

De termieten hebben flinke schade veroorzaakt aan de woningen: de funderingen zijn aangevreten, evenals hout op de begane grond en de eerste verdieping. Mogelijk zitten de beestjes ook in het dak. De veiligheid van de panden is daardoor in het geding, zeggen de onderzoekers.

Op twee andere plaatsen zijn later ook nog kolonies grondtermieten gevonden. Hoe groot die zijn en hoeveel schade ze hebben aangericht, wordt nog onderzocht. Ook is de locatie niet bekendgemaakt.