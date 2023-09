Brabantse vuilnisman (62) komt in vuilniswagen terecht en overlijdt

Een 62-jarige man is vandaag om het leven gekomen tijdens zijn werk op een vuilniswagen in Veldhoven. Hij was bezig afval op te halen, schrijft Omroep Brabant. Het slachtoffer komt uit Bergeijk.

Het is onduidelijk hoe dit kon gebeuren. Omdat het om een bedrijfsongeval gaat, doet de arbeidsinspectie onderzoek. "Aan het einde van de ochtend kregen we de melding dat een persoon in de vrachtwagen is getrokken en beklemd is geraakt", zegt een woordvoerder. "Nu gaan we onderzoeken wat er precies heeft plaatsgevonden."

Kraakperswagen

Dat kan weken of zelfs maanden duren volgens de woordvoerder. De politie heeft de plaats van het ongeval afgezet. In de straat waar het incident plaatsvond ligt een berg geplet afval die uit de wagen afkomstig is, schrijft het Eindhovens Dagblad.

De vuilniswagen van recyclebedrijf Remondis staat er nog, met de achterklep omhoog. Het voertuig is een kraakperswagen, waarin afval wordt samengeperst.

De gemeente Veldhoven laat aan het dagblad weten dat voorlopig geen ophaalroutes voor huisafval worden gereden. Wanneer het werk wordt hervat, is nog niet bepaald.