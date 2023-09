Indiase deelstaat sluit dorpen af vanwege Nipah-virus, twee doden gemeld

In de zuidelijke staat Kerala in India is het Nipah-virus opgedoken. Om de uitbraak te beteugelen zijn in minstens zeven dorpen in het getroffen district afgesloten. Ook zijn scholen, kantoren en het openbaar vervoer dicht. Het is de vierde uitbraak van het dodelijk virus in de regio sinds 2018.

Het virus heeft in Kerala inmiddels voor twee dodelijke slachtoffers gezorgd. Het eerste slachtoffer overleed op 30 augustus. Volgens de autoriteiten gaat het om een man die bananen en noten verbouwde, meldt persbureau Reuters.

De minderjarige dochter en zwager van de man raakten ook besmet met het virus en liggen in het ziekenhuis, melden de lokale autoriteiten. Overige familieleden en buren worden nu getest op Nipah-besmettingen.

Het tweede dodelijke slachtoffer kwam in het ziekenhuis in aanraking met het virus, maar was geen familie van de besmette familie. Het is onduidelijk wanneer hij overleed. Medisch personeel moet na contact met een besmet persoon uit voorzorg in quarantaine.

Hoog sterftecijfer

Bij eerdere uitbraken overleden naar schatting tussen de 40 en 75 procent van de mensen die besmet raken met het Nipah-virus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Voor de ziekte is geen behandeling of vaccin. Volgens de Indiase minister van Gezondheid is de huidige uitbraak de 'Bangladesh-variant', die een hoog sterftecijfer heeft. Wel bleek deze variant in het verleden minder besmettelijk.

Het Nipah-virus wordt overgedragen van dieren op mensen. Het kan ook worden overgedragen door besmet voedsel en door contact met een besmet persoon.

Fruitvleermuizen

Het virus werd voor het eerst ontdekt in 1999 onder varkenshouders in Maleisië. Sindsdien zijn er geen uitbraken meer geweest in het Zuidoost-Aziatische land. In Bangladesh komt het virus sinds 2001 jaarlijks terug, aldus de WHO.

Bij eerdere uitbraken in Bangladesh en India is aangenomen dat mensen besmet raakten door het eten van fruit of fruitproducten die waren besmet met urine of speeksel van geïnfecteerde fruitvleermuizen.

Dit voorjaar bleek uit onderzoek van Reuters dat de snelle verstedelijking en ontbossing van het gebied zorgen voor ideale omstandigheden voor virussen zoals Nipah. Door die ontwikkelingen wonen mensen en dieren dichter bij elkaar, waardoor de kans op besmettingen toeneemt.

De snelle bevolkingsgroei van India speelt hierin een grote rol. Sinds dit jaar is India het land met het grootste inwonertal ter wereld.