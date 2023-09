Clubloze Idrissi traint mee bij belofteploeg Feyenoord, El Ghazi bij Jong Ajax

Ook in Amsterdam dook deze week een oude bekende op. Anwar El Ghazi traint mee bij Jong Ajax. De 28-jarige aanvaller tekende vorige zomer een contract voor drie jaar bij PSV, maar na één seizoen werd het contract ontbonden.

Het contract van Idrissi (27) bij Sevilla werd deze zomer ontbonden. Hij maakte vorig seizoen op huurbasis deel uit van de kampioensploeg van trainer Arne Slot. Er was sprake van een nieuwe samenwerking, tot Feyenoord in Luka Ivanusec een nieuwe linksbuiten vond. Idrissi zoekt nog altijd naar een nieuwe club.

El Ghazi brak in 2014 door bij Ajax, waar hij zeventig wedstrijden in het eerste speelde. Vervolgens vertrok hij naar Lille, na avonturen bij Aston Villa en Everton keerde de tweevoudig Oranje-international terug in Nederland.