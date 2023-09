Roglic wint loodzware zeventiende etappe Vuelta in mist, Kuss behoudt rode trui

Primoz Roglic heeft de zeventiende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De renner van Jumbo-Visma kwam na 124,4 kilometer voor ploeggenoten Jonas Vingegaard en Sepp Kuss over de finish op een mistige Angliru, een loodzware beklimming van de buitencategorie met stijgingspercentages tot wel 24 procent. Kuss behoudt de rode leiderstrui, maar verliest 19 seconden. Vingegaard is de jarige Amerikaan, die vandaag 29 jaar oud is geworden, tot 8 seconden genaderd. Roglic bezet de derde plek in het algemeen klassement. Lang reed Remco Evenepoel vooraan, maar in de cruciale slotfase werd duidelijk dat de renner van Soudal-Quick Step de etappe niet op zijn naam zou schrijven. De eerste twee beklimmingen waren nog voor Evenepoel, maar de Angliru was een maatje te groot voor de 23-jarige Belg.

Met iets minder dan 50 kilometer te gaan kwam Remco Evenepoel als eerste boven op de Alto de la Colladiella, een klim van bijna acht kilometer met een stijgingspercentage van 7,1 procent. Ook op de Alto del Cordal (5,4 kilometer à 9,2 procent) was Evenepoel niet te kloppen. Dat leverde hem in totaal 20 punten voor het bergklassement op, waarmee hij zijn voorsprong op Jonas Vingegaard uitbreidde tot 40 punten. Het verschil met het peloton was op dat moment 2.20 minuten. Dat was precies volgens het plan dat de 23-jarige Belg had uitgestippeld. Evenepoel wilde, zo vertelde hij voor de start, vandaag de maximale hoeveelheid punten pakken voor het bergklassement. Bahrain bepaalt tempo Die vooraf uitgesproken doelstelling gaf Evenepoel de motivatie, de eerste twee succesvolle beklimmingen het benodigde zelfvertrouwen. Dat vertrouwen kon hij goed gebruiken, want wat resteerde was de Angliru. Dat is een klim van de buitencategorie met een lengte van 13,1 kilometer en een stijgingspercentage van 9,4 procent. De Angliru staat bekend als een van de zwaarste beklimmingen in de wielersport. Opbrengst: 15 bergpunten.

Foto: e806794d-2d73-3761-8af7-73bd2b55e3b6 - NOS

De eerste twee beklimmingen waren een goed voorteken, maar aan het begin van de Angliru slonk de voorsprong van Evenepoel snel. Bahrain-Victorious bepaalde het tempo van het peloton, waarna Evenepoel nog maar 1.10 minuten voorsprong had. De steilste stukken van de Angliru (tot 24 procent) moesten toen nog komen. Op die steile stukken werd duidelijk dat Evenepoel zijn reserves had uitgeput. Met nog 5,5 kilometer te gaan nam Poels (Bahrain-Victorious) de koppositie op de mistige Angliru over. Was dit de dag waarop de Vuelta-dominantie van Jumbo-Visma, in ieder geval voor eventjes, werd doorbroken door de ploeg uit de Golfstaat?

Foto: 15cf2b31-5e49-30c1-a2ea-410f44ed4e2f - NOS