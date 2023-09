Libiërs in Nederland: 'Mensen hebben hele families verloren'

De beelden van de verwoesting door storm Daniel in het oosten van Libië maken veel indruk in de Libische gemeenschap in Nederland. Libiërs hier zijn eensgezind over één ding: er is veel hulp nodig, want de Libische overheid kan het niet alleen. Het dodental staat op 5300, maar zal zeker nog oplopen en mogelijk zelfs verdubbelen. Ayoub Elsheik heeft familie in het zwaargetroffen Derna. "Sommige mensen zaten op de derde verdieping en zagen hun auto voorbijdrijven", zegt hij. "Alleen al van onze familie zijn 80 mensen vermist. Ik kan niet eens geloven wat er is gebeurd. Ik woon en werk in Rotterdam, maar was er een paar maanden geleden nog. Nu is het hele gebied verwoest." Het leed blijft niemand bespaard, zegt hij. "Ieder van mijn vrienden, neven of nichten is iemand kwijt. Het gaat dan niet om één persoon, mensen zijn echt hele families verloren. Mijn vader heeft elf ooms en tantes en ze hebben allemaal meerdere familieleden verloren."

Stel je voor dat heel Haarlem is weggevaagd, zo ernstig is het Enaam Ahmed Ali

"Damdoorbraken, bruggen die instorten: zeker zolang ik leef heeft Libië niet zoiets als dit meegemaakt", zegt Enaam Ahmed Ali. Zij is opgegroeid in Nederland, maar het grootste deel van haar familie woont in Libië. "Maar zij wonen wel aan de andere kant van het land, met hen gaat het goed gelukkig." Ahmed Ali, opgeleid tot ontwikkelingseconoom en voor Nederland vrouwenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, heeft wel heel veel vrienden uit het oosten van het land. "Mensen zijn hun huis kwijt, maar ook de hele infrastructuur is weg, het is echt een enorme ramp", zegt ze. "Stel je voor dat heel Haarlem is weggevaagd, zo ernstig is het. Het is bijna vergelijkbaar met een tsunami, niet in hoogte maar wel in kracht. Hele appartementencomplexen zijn gewoon weggevaagd."

Foto: 7fe93bca-ddf6-360e-a362-98a831a852bd - NOS

Dat zoiets kan gebeuren, heeft volgens Ahmed Ali met verschillende factoren te maken. "Het land steunt vooral op zand. Dat stroomt eerder weg dan andere grondsoorten. Maar de funderingen van gebouwen zijn er ook niet op gebouwd." Abdulmohaimen Amer, een data- en AI-ondernemer die in Nederland is geboren en getogen maar familie en Benghazi en Tripoli heeft, beaamt dit. "De infrastructuur en gebouwen zijn niet zo gebouwd dat ze zulke orkanen en overstromingen aankunnen. Vandaar dat Derna bijna volledig verwoest is." Ahmed Ali merkt dat er verschillende gevoelens leven bij kennissen en vrienden in Libië. "Machteloosheid, verdriet en verslagenheid, maar ook hoop, saamhorigheid en krachten die gebundeld worden. Mensen kijken hoe ze kunnen helpen." Toch is de hulp die mensen in Libië kunnen bieden, nooit voldoende, zegt ze. "Zeker in een land waar de laatste twaalf jaar zoveel onrust is geweest." Amer ziet ook dat de overheid niet alles kan oplossen. "Libië is op dit moment alles op alles aan het zetten om Derna te ondersteunen. Maar het mist expertise en kennis wat betreft waterrampen. Er moet echt hulp uit het buitenland komen. De schade en situatie zijn veel erger dan men denkt."

Rode Kruis haalt in een dag ruim 110.000 euro op voor slachtoffers Libië Op gironummer 7447 van het Rode Kruis is een ongeveer een dag nadat het geopend werd 111.811,97 euro gestort, meldt persbureau ANP. Het geld gaat naar zusterorganisatie de Libische Rode Halve Maan voor noodhulp in het getroffen gebied.