Kernenergie van taboe tot verkiezingsonderwerp geworden

De fracties van GroenLinks en PvdA stonden in dit debat, waar lang niet alle fracties aan meededen, opeens alleen met het standpunt dat kernenergie niet de oplossing is voor een stabiele energievoorziening in de toekomst. Kamerlid Kröger wees namens de twee fracties ook op de tijd en de kosten die gemoeid zijn met de bouw van nieuwe kerncentrales.

Inmiddels lijkt er sprake te zijn van "een nucleaire renaissance", constateerde VVD-Kamerlid Erkens in het debat, waarin hij pleitte voor de bouw van meer nieuwe kerncentrales. "Blij dat het politieke en maatschappelijke draagvlak zich uitbreidt". Hij voelde zich gesteund door de aanwezige collega-Kamerleden van CDA, Forum voor Democratie en JA21, die liever in kerncentrales investeren dan in nieuwe windmolenparken bijvoorbeeld.

De Tweede Kamer sprak vandaag met demissionair minister Jetten voor Klimaat en Energie over het onderwerp, dat lange tijd taboe was omdat kernenergie als gevaarlijk gezien werd, vooral na de rampen in Tsjernobyl (1986) en Fukushima (2011) . Een ander belangrijk argument tegen kernenergie was het afval dat duizenden jaren radioactief kan blijven.

Kernenergie is terug als verkiezingsthema. Veel partijen spreken zich er in aanloop naar 22 november over uit. En meestal komt het erop neer dat Nederland meer kernenergie moet gaan gebruiken. Dat is een radicale verandering ten opzichte van pakweg tien jaar geleden.

Minister Jetten gaf een overzicht van de stand van zaken na de val van het kabinet. De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hadden in het regeerakkoord afgesproken om de kerncentrale in Borssele langer open te houden en "de benodigde stappen" te zetten voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Die moeten ook in Borssele komen, is inmiddels besloten. Er worden verschillende onderzoeken gedaan om te kijken of dat mogelijk is.

Hoe het verder gaat is aan het volgende kabinet, zei Jetten. Maar wat hem betreft is het belangrijk dat er niet alleen wordt gekeken naar zonne- en windenergie om van olie en gas af te komen, maar zeker ook naar kernenergie. Dat vindt hij niet alleen als bewindspersoon. Op een partijbijeenkomst in Zwolle, liet hij onlangs als lijsttrekker van D66 weten dat ook zijn partij als geheel van standpunt veranderd is.

Concept-verkiezingsprogramma's

In het verkiezingsprogramma van 2017 wees D66 kernenergie nog af. In dat van 2021 ook nog, maar toen was er een zinnetje aan toegevoegd dat er met "open vizier op de ontwikkelingen in deze technologie" werd gelet.

De partij van Jetten is niet de enige die op dit punt een ontwikkeling heeft doorgemaakt. In de verkiezingsprogramma's van 2017 pleitte alleen de SGP voor kernenergie. In de conceptverkiezingsprogramma's die inmiddels klaar zijn, hebben bijna alle partijen een paragraaf aan het onderwerp gewijd. En veel partijen zijn dus voor uitbreiding.