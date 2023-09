Jacht op tientallen ontsnapte krokodillen in China na regenval

De Chinese autoriteiten zijn op zoek naar tientallen krokodillen. Maandag ontsnapten 75 dieren uit een krokodillenboerderij in Maoming, een kuststad in het zuiden van China. Het verblijf van de krokodillen overstroomde na zware regenval, waardoor ze konden ontsnappen.

Het zou gaan om 69 volwassen dieren en zes jongen. De volwassen krokodillen zijn zo'n twee meter lang. Sommige zijn al gevangen genomen, maar de operatie verloopt stroef omdat de krokodillen zich in een diep meer bevinden, melden Chinese media.

Het is onduidelijk hoeveel dieren nog vrij zijn. Omwonenden hebben het advies gekregen om binnen te blijven. Tot nu toe zijn er geen gewonden gemeld.

In China zijn meerdere krokodillenboerderijen. De dieren worden gehouden om hun huid en hun vlees, waar soms ook medicijnen van worden gemaakt.

Zware regenbuien

Het regent al een aantal dagen hevig in het zuiden van China. In de regio zijn tot nu toe zeven mensen omgekomen door het noodweer. Twee van hen kwamen om na overstromingen in Hong Kong.