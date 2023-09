Na 26 jaar (en 6 zeges) zet Andorrees Lima punt achter langste interlandloopbaan ooit

In 1997 maakte hij op 17-jarige leeftijd zijn debuut voor de nationale ploeg. Het was pas de tweede interland van Andorra, dat een jaar eerder toetrad tot de UEFA.

De verdediger kan overigens niet terugkijken op een al te succesvolle loopbaan. Tegen Zwitserland verloor Lima dinsdagavond voor de 112e keer in het shirt van Andorra. In zijn hele carrière won hij slechts zes keer.

Nu, 26 jaar later, heeft hij 137 interlands op zijn naam. Lima, die voor clubs in onder meer Spanje, Griekenland, Zwitserland en Italië speelde, vestigde de afgelopen jaren heel wat records.

Ouder dan Zlatan

De nu 43-jarige verdediger is naast recordinternational ook topscorer van zijn land (elf goals). Dit jaar werd hij de oudste speler ooit in de EK-kwalificatie, dat record snoepte hij af van Zlatan Ibrahimovic.

Lima is de derde Europeaan die in vier verschillende decennia uitkwam voor een nationale ploeg. Naast de Andorrees waren dat de Finse oud-Ajacied Jari Litmanen (tussen 1989 en 2010) en Welshman Billy Meredith (tussen 1895 en 1920).

Afgelopen zaterdag nam Lima al afscheid van eigen publiek, voor ruim duizend toeschouwers behaalde Andorra tegen Belarus het tweede punt in de kwalificatie voor het EK van 2024. In zijn laatste interland, in en tegen Zwitserland, droeg Lima nog één keer de aanvoerdersband voor zijn land.

Vroege publiekswissel

De voorpret was het waard. Andorra verloor met 3-0, toch kreeg Lima het Zwitserse publiek op de banken. Na 23 minuten vond de veteraan het al genoeg. Onder luid applaus van teamgenoten, tegenstanders en publiek ging hij van het veld.