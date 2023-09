Inwoners Meppel willen geen themapark in achtertuin

Zo'n 25 inwoners van Meppel zijn niet blij met de plannen voor een themapark in hun achtertuin, schrijft RTV Drenthe. Het Franse Puy du Fou wil in Meppel een 60 hectare groot park bouwen dat jaarlijks 800.000 bezoekers moet trekken.

Voor de plannen in Meppel zouden verschillende (agrarische) bedrijven moeten wijken, stellen de bewoners. "Wij zijn volledig ingetekend in de plannen", zeggen de melkveehouders Rudolf en Paulien Stapel.

Puy du Fou heeft al themaparken in Frankrijk en Spanje en plannen voor parken in onder meer Engeland en Tennessee. In de parken van Puy du Fou vind je geen achtbanen, maar shows en voorstellingen. In een Nederlands themapark zou de focus liggen op de geschiedenis van Nederland en Europa. Meppel is de enige locatie die het park op oog heeft in Noord-Europa.

Morgen spreken bewoners in de gemeenteraad over hun bezwaren. Ze zijn bang voor overlast van grote aantallen bezoekers, en van geluids- en lichtoverlast.

Marco Vermeer en Ilka van der Poel wonen sinds 2019 in het gebied. Ze kochten er een oude boerderij, die ze hebben laten ombouwen voor hun webwinkel in wasbare luiers. "Toen we hier kwamen, vroegen we nog aan de gemeente of er plannen waren voor het gebied. Er was niets concreets, kregen we te horen."

Volgens de bewoners hingen de plannen voor het themapark al jaren in de lucht maar wisten zij van niets. "Als we dit meteen te horen hadden gekregen, hadden we deze boerderij niet gekocht en verbouwd. Dan hadden we ons deze stress bespaard", zegt Marco Vermeer.

Mestgeur in park

Ze zien het liefst dat er niets aan het gebied verandert. "Maar als er toch wat gaat gebeuren, houd het dan klein", vinden ze. "Windmolens zie ik ook niet zitten", verzucht Marco Vermeer. "Doe dan zonnepanelen. Als je hier zestig hectare aan zonnepanelen neerlegt is het energievraagstuk meteen opgelost."

Hans Wenke ziet nadelen voor beide partijen: "Stel dat er een park komt, en hier zitten nog boeren: als die boer moet bemesten, dan gaan de gasten op het park dat echt wel merken."