Poetin en Kim halen banden aan, onduidelijkheid blijft over wapenleveringen

Voor Kim is het zijn eerste buitenlandse bezoek sinds de coronapandemie. Gisteren stak hij met zijn zwaar gepantserde trein de grens over. Vanochtend werd hij door president Poetin ontvangen met een veertig seconden durende handdruk.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Russische president Poetin hebben elkaar ontmoet in Vostosjny, in het zuidoosten van Rusland. De twee spraken met elkaar bij het Russische ruimtevaartcentrum. Belangrijk onderwerp op de agenda: wapens, al is daar officieel niet veel over gezegd.

Noord-Korea heeft al twee pogingen gedaan om satellieten de lucht in te krijgen, maar die zijn gecrasht in de zee. Kim kan alle hulp goed gebruiken.

"Kim is heel geïnteresseerd in die satelliettechnologie. Daarmee zou Noord-Korea makkelijker kunnen spioneren, aanvallen opzetten of afwenden.

Na de rondleiding in het ruimtevaartcentrum gingen de twee in overleg. Volgens Poetin gingen ze het hebben over "economische samenwerking". Kim sprak vervolgens uitgebreid zijn steun uit aan Rusland. "De relatie met Rusland is topprioriteit voor Noord-Korea. Ik ben ervan overtuigd dat we samen zullen blijven optrekken in de strijd tegen het imperialisme. Noord-Korea staat achter alle beslissingen van Poetin."

Kim had het verder over een "heilige strijd" van Rusland tegen het Westen. Poetin zei blij te zijn dat Kim zijn uitnodiging geaccepteerd had.