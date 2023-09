Italiaanse Rode Kruis slaat alarm: 6000 migranten op Lampedusa

Het Italiaanse Rode Kruis maakt zich zorgen over de humanitaire omstandigheden op het eiland Lampedusa. Op dit eiland waren vanochtend meer dan 6000 migranten, terwijl er officieel maar 440 kunnen verblijven.

Gisteren kwamen ruim 5000 mensen aan in meer dan 100 boten, schrijft de Italiaanse omroep Rai. "Een paar dagen geleden waren er meer dan 4000 mensen en spraken we van een record, vandaag spreken we van een record aan landingen", zei de directeur Rosario Valastro van het Italiaanse Rode Kruis op X.

Het gaat volgens de directeur om een "realiteit die pijn doet". Er moet dan ook een antwoord komen, stelt Valastro. Vanochtend overleed een baby van vijf maanden toen een boot kapseisde, meldt Rai. De overige 45 migranten op de boot werden gered door een schip van de Italiaanse kustwacht.

Tunesiëdeal

De boten waarin migranten de oversteek wagen vanuit Noord-Afrika zijn vaak niet zeewaardig. De meeste mensen worden door schepen van de kustwacht, douane of hulporganisaties aan boord genomen en dan naar de wal gebracht. Dat gebeurt niet alleen op Lampedusa, maar ook in havens op het vasteland.

Tot nu toe kwamen dit jaar 115.000 mensen met een boot aan op de Italiaanse kust, waar dat er 105.000 waren in heel 2022. De meeste migranten komen dit jaar uit Guinee, Ivoorkust en Tunesië.

De Italiaanse premier Meloni vloog deze zomer met demissionair premier Rutte en EU-voorzitter Von der Leyen naar Tunesië in een poging de migratie te beperken. Hier werd onder meer afgesproken dat Tunesië zijn grenzen beter bewaakt en mensensmokkel aanpakt. Daar staan honderden miljoenen aan investeringen in Tunesië tegenover.

Ondanks de deal blijft het aantal mensen dat de oversteek waagt over de Middellandse Zee tot nu toe stijgen. In de zomer ligt het aantal migranten vaak hoog omdat de zee dan kalmer is.

Correspondent Heleen D'Haens was in april op Lampedusa: