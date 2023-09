Vanavond op tv: Bestuur Partij voor de Dieren stapt op • Met speurhonden in Marokko • Dertig jaar na de Oslo-akkoorden

Het bestuur van de Partij voor de Dieren treedt af en zet partijleider Esther Ouwehand toch op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen als lijsttrekker. Het bestuur besloot zaterdag om Ouwehand niet als lijsttrekker voor te dragen. Als motivering werd gegeven dat er "recente meldingen omtrent integriteitsschending" waren. Dit besluit leidde tot enorme commotie in de achterban van de partij.

Op pad met speurhonden in Marokko

Vijf dagen na de aardbeving in Marokko wordt er nog steeds gezocht naar overlevenden tussen het puin. Ook al is de kans om tussen de doden ook levenden te vinden intussen minimaal. De Nederlandse reddingswerkers Saab en Rogier zijn in het rampgebied aangekomen met twee speurhonden.