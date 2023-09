Vanavond op tv: Bestuur Partij voor de Dieren stapt op • Hulp aan Libië • Met speurhonden in Marokko • Dertig jaar na de Oslo-akkoorden

Te gast is: Niko Koffeman , oprichter van de PvdD en fractievoorzitter van de partij in de Eerste Kamer.

Het bestuur van de Partij voor de Dieren treedt af en zet partijleider Esther Ouwehand toch op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen als lijsttrekker. Het bestuur besloot zaterdag om Ouwehand niet als lijsttrekker voor te dragen. Als motivering werd gegeven dat er "recente meldingen omtrent integriteitsschending" waren. Dit besluit leidde tot enorme commotie in de achterban van de partij.

Machtsstrijd Libië probleem voor internationale hulp

Duizenden doden en zeker 10.000 vermisten: enkele dagen nadat storm Daniel over het noordoosten van Libië is geraasd, wordt de omvang van de ramp duidelijk. Deskundigen zeggen dat het gebrekkige onderhoud aan de infrastructuur een belangrijke oorzaak is van het enorme aantal slachtoffers.

Politieke verdeeldheid speelt bij dat achterstallige onderhoud een belangrijke rol. Want er woedt in Libië een machtsstrijd tussen generaal Haftar, die inmiddels twee derde van Libië onder zijn bewind heeft, en de internationaal erkende regering die zetelt in hoofdstad Tripoli.