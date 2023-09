Waterpoloërs treffen Roemenië, Slowakije en Slovenië op lange weg naar Spelen

Roemenië, Slovenië en Slowakije zijn de tegenstander van de Nederlandse waterpoloërs op de EK dat in januari in Israël gespeeld wordt. Het zijn de eerste hindernissen op een lange weg naar de Olympische Spelen.

Nederland staat momenteel gedeeld zeventiende op de wereldranglijst, samen met Roemenië en Slowakije. Slovenië heeft geen punten behaald voor de ranking en staat niet bij de beste 23 landen.

"Het is een interessante loting. Roemenië kennen we goed en is een gelijkwaardige tegenstander. Slowakije heeft een heel goed EK in Split gespeeld en is de laatste jaren behoorlijk gegroeid. Slovenië is de mindere in de poule, maar zeker niet te onderschatten", zegt bondscoach Harry van der Meer.

Nieuwe opzet

De EK heeft een nieuwe opzet, met een A- en B-divisie. De acht sterkste landen van Europa spelen in de A-divisie. Tegelijkertijd speelt Oranje in Natanya in de B-divisie.

Nederland moet bij de eerste twee van de poule eindigen om de achtste finales te halen, waarin het tegen een nummer 3 of 4 van de A-divisie speelt.

Op het EK zijn drie tickets voor het WK van februari in Doha te verdelen. Omdat zes landen al zeker zijn van deelname, volstaat voor Nederland waarschijnlijk een plek bij de eerste negen. In Doha worden de laatste vier olympische tickets verdeeld.

De Nederlandse mannen waren in 2000 voor het laatst actief op een olympisch toernooi. Met een nieuwe generatie jonge spelers hoopt Oranje terug te keren op het hoogste podium.