10 jaar cel geëist tegen vader voor doodsteken 8-jarige dochter

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging tegen een 42-jarige man uit Hoogvliet. Hij stak in maart vorig jaar zijn 8-jarige dochter dood in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.

Ze waren naar het ziekenhuis gegaan omdat de man zich niet lekker voelde. In een behandelkamer op de afdeling radiologie stak hij zijn dochter met een schaar. De man verkeerde op dat moment in een waantoestand. Het meisje is nog gereanimeerd en met spoed geopereerd, maar ze overleed al snel aan haar verwondingen.

De vader heeft verschillende verklaringen afgelegd over de gebeurtenis. Zo zei hij dat hij zijn dochter had gedood omdat ze misbruikt werd. "Mijn dochter is een seksslaaf. Ik heb dit gestopt", zei hij kort na zijn arrestatie in het politiebusje.

Uit nader onderzoek is niet gebleken dat er sprake was van misbruik. Tijdens de zitting zei de verdachte dat hij zich niet kon herinneren wat er in de behandelkamer was gebeurd.

Kogelvrij vest

De verdachte was volgens Rijnmond al langere tijd in contact met hulpverleners, omdat hij zich angstig en verward voelde. Een week voor het drama stond hij met een kogelvrij vest op het schoolplein van zijn dochter.

Deskundigen gaan ervan uit dat de man meerdere stoornissen heeft die te herleiden zijn naar zijn jeugd. Hij werd als kind dagelijks mishandeld door zijn vader en werd ook opgesloten.

Zonder behandeling is de kans op herhaling groot, zeggen de deskundigen. De rechter doet waarschijnlijk over twee weken uitspraak.