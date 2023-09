Frankrijk haalt iPhone 12 van de markt vanwege te hoge straling

In Frankrijk wordt de iPhone 12 uit de winkels gehaald. De apparaten zenden te veel elektromagnetische straling uit, zou blijken uit een steekproef van het ANFR, het Franse agentschap voor de regulering van radiofrequenties.

De iPhone 12 kwam in het najaar van 2020 op de markt. De ledematen zouden worden blootgesteld aan straling van 5,74 watt per kilogram. Dat geldt bijvoorbeeld voor het bovenbeen van iemand die de telefoon in de broekzak heeft. De Europese limiet hiervoor is vier watt. Elektromagnetische straling is iets anders dan radioactieve straling. Waar het laatste het DNA kan beschadigen, warmt elektromagnetische straling het lichaam alleen op.

De Franse toezichthouder geeft Apple twee weken om maatregelen te treffen voor de telefoons die al verkocht zijn, anders moet de fabrikant ze terugroepen. Het probleem kan mogelijk verholpen worden met een software-update. Apple zegt de telefoons uit de handel te gaan halen, maar benadrukt dat meerdere onafhankelijke analyses hebben aangetoond dat het model wél aan de wettelijke norm voldoet. Vanaf volgende week checkt de ANFR of de telefoons ook echt uit de Franse winkels gehaald zijn.

Een beetje straling is geen probleem, vertelt Monique Beerlage van Kennisplatform Elektromagnetische Velden. "Als je de iPhone 12 hebt hoef je je echt niet gelijk zorgen te maken, Maar als je koorts hebt, de trap oploopt of sport dan warmt je lichaam wel nog meer op."

De grens van vier watt staat ongeveer gelijk aan een tiende graad, legt Beerlage uit. "Dat kun je over het algemeen heel goed hebben. Als je opwarmt, ga je zweten en kan je lichaam de warmte afvoeren." Pas vanaf 1 graad kunnen gezondheidseffecten ontstaan. Hiervoor wordt dus een grote veiligheidsmarge aangehouden. "Maar als je lichaam warmte niet goed afvoert, als je hier gevoelig voor bent, kan je behoorlijk worden opgewarmd. Je kunt de opwarming zelf verminderen door met een oortje te bellen en de telefoon niet tegen je lichaam te houden."

Het gebeurt niet heel vaak dat een telefoon de blootstellingslimieten overschrijdt. Het gebeurde het laatst met een telefoon van Samsung zo'n twaalf jaar geleden," vertelt Beerlage.

Of de iPhone 12 ook in Nederland uit de winkels wordt gehaald is aan de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Die was nog niet bereikbaar voor commentaar. Aangezien het gaat om Europese normen zou dit wel het geval kunnen zijn.