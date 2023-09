Wielrenner Kreder herstelt van hartaanval: 'Zo blij dat ik leef'

Wesley Kreder (32) is herstellende van een hartaanval. De Nederlandse renner werd twee weken geleden in zijn slaap getroffen, zo maakte zijn ploeg Cofidis vandaag bekend.

Volgens Cofidis lag de oorzaak bij een ontsteking van de hartspier. Het is nog te vroeg om mededelingen te doen over het vervolg van Kreders carrière.

"Ik heb nog tijd nodig om goed te herstellen, maar ik hoop wel binnen een week of twee weer voorzichtig te kunnen fietsen", zegt de renner daar zelf over. "Het is nu niet de tijd om vooruit te plannen, maar om goed te herstellen en te genieten. Ik ben zo blij dat ik leef!"

Wakker in ziekenhuis

Na ingrijpen van Kreders vrouw en schoonfamilie werd hij met spoed opgenomen in het ziekenhuis in Eindhoven. "Ik ging op 28 augustus normaal naar bed en de volgende dag werd ik wakker in het ziekenhuis."

"Het was heel vreemd om mezelf daar aan te treffen, me af te vragen wat er nu eigenlijk was gebeurd", blikt Kreder terug in een verklaring van de ploeg.