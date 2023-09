Oost-Libische regering: 5300 doden, aantal zal mogelijk verdubbelen

Het aantal doden als gevolg van de storm Daniel in Libië bedraagt nu ruim 5300, maar zal zeker nog oplopen en mogelijk zelfs verdubbelen. Dat zegt een minister van de regering die is gelieerd aan generaal Haftar, de machthebber in het oosten van land. Daar ligt ook de door zware overstromingen getroffen stad Derna.

"De lijken komen voortdurend met tientallen tegelijk uit zee", zegt minister van Luchtvaart Hichem Abu Chkiouat tegen persbureau Reuters. Hij schat dat de wederopbouw van het rampgebied miljarden gaat kosten en vraagt om internationale hulp. Libië heeft volgens de minister zelf niet de expertise om een ramp van deze omvang aan te kunnen. De minister van Volksgezondheid meldt dat er ruim 2000 lichamen zijn geborgen in Derna, waarvan ruim de helft is begraven in massagraven.

De internationaal erkende regering in Tripoli stelt het dodental op 6000 en zegt dat er nog vele duizenden vermisten zijn.

Derna deels weggevaagd

Mede doordat in Libië twee elkaar bestrijdende regeringen bestaan, is het moeilijk om zicht te krijgen op de omvang van de verwoestingen in het noordoosten van het land. Het lijkt er in elk geval op dat een groot deel van Derna, een stad met ruim 80.000 inwoners, is weggevaagd.

Zondagavond, op het hoogtepunt van de storm, hoorden de bewoners explosies die werden veroorzaakt door het instorten van de dammen rondom de stad. De rivier de Derna, die dwars door de stad stroomt en daar in zee uitmondt, trad daarop ver buiten haar oevers.

Een inwoner van de stad spreekt bij nieuwszender Al Jazeera van "een ramp op enorme schaal". "Er is geen water, elektriciteit of brandstof. De stad is één grote ruïne", aldus Mabrooka Elmesmary.

Derna is vrijwel niet te bereiken voor hulpverleners. Van de zeven toegangswegen zijn er nog maar twee begaanbaar. Bruggen die het westen en het oosten van de stad met elkaar verbinden zijn ingestort.

Zeven meter hoge golven

De delegatieleider van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) ter plaatse schetst hoe de stad is overspoeld door golven tot zeven meter hoogte, die op hun weg alles hebben verwoest. "De menselijke prijs is gigantisch."

Militairen en andere huldiensten, vrijwilligers en bewoners proberen gezamenlijk de doden te bergen. Die moeten op sommige moeilijk toegankelijke plekken met rubber boten of helikopters uit het water worden gehaald.