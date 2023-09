Beperkte vergunning van vijf jaar voor coffeeshops mocht toch wel

De rechtbank in Limburg heeft in 2021 ten onrechte geoordeeld dat de exploitatievergunningen voor twee coffeeshops niet mocht worden beperkt in duur. Dat heeft de Raad van State bepaald.

Voormalig burgemeester van Roermond Rianne Donders wilde vanwege overlast maximaal twee coffeeshops in haar gemeente, die beide een vergunning kregen voor vijf jaar. De coffeeshops wilden een vergunning voor onbepaalde tijd en stapten naar de rechter.

Die oordeelde dat de burgemeester van Roermond de duur van exploitatievergunningen voor twee coffeeshops niet mocht beperken tot vijf jaar.

Maar nu zegt de Raad van State dat de burgemeester de vergunning wel mocht beperken tot vijf jaar. "Omdat de duur is beperkt met het doel om de openbare orde en het woon- en leefklimaat te beschermen", schrijft de raad.