Engelse bondscoach in de bres voor bespotte Maguire: 'Het is een grap'

De Engelse bondscoach Gareth Southgate nam het dinsdagavond na de wedstrijd in Glasgow opvallend fel op voor zijn speler. "Dit is allemaal een gevolg van een belachelijke behandeling die Maguire al jarenlang krijgt. Het is gewoon een grap, ik heb nog nooit meegemaakt dat een voetballer zo bespot wordt."

Het was opnieuw een martelgang voor de 30-jarige Maguire. Ooit was hij de duurste verdediger ter wereld, maar tegenwoordig is hij vooral bankzitter en wordt hij alom bespot.

In 2019 werd Maguire de duurste verdediger aller tijden, toen Manchester United hem voor 87 miljoen euro overnam van Leicester City. Pas deze zomer maakte Josko Gvardiol (voor 90 miljoen naar Manchester City) hem het record afhandig. De Engelsman was in zijn eerste jaren vaste basisspeler bij United.

Bij de Engelse ploeg vervult Maguire desondanks nog altijd een belangrijke rol. Hij speelde zaterdag 90 minuten mee in het EK-kwalificatieduel met Oekraïne (1-1). Tegen de Schotten speelde Maguire alleen de tweede helft en droeg hij de aanvoerdersband.

Steunpilaar

"Hij is een absolute steunpilaar geweest in een van de meest succesvolle teams van Engeland in de laatste decennia", nam Southgate voor hem op. "Ik snap de Schotse fans wel dat ze hem zo behandelen, hen kan je niets verwijten. We hebben dit in Engeland zelf gecreëerd."

Maguire maakte zes jaar geleden zijn debuut voor de nationale ploeg en heeft 55 interlands op zijn naam staan. Hij was erbij op het WK 2018 waar Engeland vierde werd en op het EK van 2021 waar de ploeg als tweede eindigde. "Maguire is een van onze sleutelspelers geweest. Ik heb vaker gezegd hoe cruciaal de inbreng van onze ervaren spelers is", aldus Southgate.

Toch ziet de bondscoach hoe Maguire sterk blijft onder de toenemende kritiek. "Elke keer dat hij het veld opstapt, groeit zijn weerstand. Het is ongelooflijk om te zien hoe moedig hij ermee omgaat. Hij is een topspeler en we steunen hem allemaal."