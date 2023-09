Nederlands reddingsteam met zoekhonden op eigen houtje naar Marokko

De Nederlandse stichting Signi Zoekhonden vliegt vanmiddag naar Marokko om te helpen na de aardbeving van afgelopen vrijdag. Het gaat om een team van zes mensen en vier honden; drie Mechelse herders en een labrador.

De dieren gaan zoeken naar overlevenden en doden. Ook gaan er camera's mee om onder het puin te zoeken. Verder gaan er nog speciale warmtecamera's mee.

Stichting Signi Zoekhonden gaat op eigen houtje naar Marokko. Voorzitter Esther van Neerbos zegt dat het team al langer klaarstond om te vertrekken, maar dat er geen officieel verzoek binnen is gekomen. "We stonden al snel na de beving klaar, maar contact via de Marokkaanse overheid lukte niet. Uiteindelijk lukte het om contact te leggen met plaatselijke mensen daar."

Volgens Van Neerbos is de behoefte aan hulp nog steeds groot. "We gaan daar vooral mensen aflossen die de afgelopen dagen daar aan het werk waren." Ook voor het moreel is het belangrijk, zegt ze. "Mensen kunnen pas verder met hun leven als hun geliefden zijn gevonden. Ze willen bijvoorbeeld zeker weten of iemand dood is. Als we iemand kunnen vinden, helpt dat enorm."

Marokkaanse overheid

De Marokkaanse overheid liet tot nu toe internationale hulp beperkt toe. Zo werd slechts een aantal landen zoals Spanje en Israël toegelaten. Nederland heeft geen verzoek binnengekregen. "Ik begrijp dat ze een voorkeur hebben voor bepaalde landen waarmee ze samen kunnen werken. Het is ook belangrijk dat het efficiënt verloopt."

"Maar we denken dat we toch kunnen helpen. Er zijn genoeg mogelijkheden", zegt Van Neerbos.

Om de hulpverleners ter plekke niet in de weg te zetten, heeft de stichting eigen spullen mee. "We hebben onze eigen auto's geregeld, evenals tenten en eten. We kunnen dus naar verschillende locaties gaan. Afhankelijk waar de behoefte het grootst is."

Eerder zocht Signi Zoekhonden mee na de verwoestende aardbeving in Turkije begin dit jaar. Daar werden toen een aantal mensen levend onder het puin gehaald door de Nederlanders, onder wie iemand die al twaalf dagen vastzat.

Om 15.00 uur vertrekt het team en de honden vanuit Brussel naar Marokko. "In eerste instantie gaan we naar Casablanca. Daar gaan we bekijken bij wie we ons kunnen aansluiten."