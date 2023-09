Schade in Noord-Holland na rukwinden

Op verschillende plekken in Noord-Holland is sprake van schade en wateroverlast na harde windstoten en flinke regenval vanochtend. Rond 08.00 uur ging het minder hard waaien.

Er was tussen 06.00 en 08.00 uur sprake van veel wind met harde windstoten tot wel 93 kilometer per uur. In onder meer Medemblik, Den Helder en Den Burg is wateroverlast gemeld, schrijft NH Nieuws. Er viel veel regen in korte tijd: in Den Helder zo'n 40 millimeter.

Bomen om

Op afrit Avenhorn van de A7 viel een boom op de weg. In Westerland viel een grote boom op een auto waar de bestuurder nog in zat. Ondanks de grote schade, kon de bestuurder zelf uit zijn auto klimmen. De automobilist is meegenomen met de ambulance. Over zijn verwondingen is niets bekend.

Het KNMI had code geel afgegeven voor het gebied. Die is inmiddels ingetrokken.