Von der Leyen: economische groei en duurzaamheid kunnen in EU samengaan

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft in haar jaarlijkse Europese 'troonrede', de State of the European Union, benadrukt dat Europa groei en duurzaamheid wil laten samengaan. De Europese Unie blijft ambitieus op klimaatgebied, benadrukt ze. Tegelijkertijd bedankt ze boeren voor het feit dat ze ons "elke dag weer" voorzien van eten.

"Ik wil hen bedanken dat zij ons elke dag van voedsel voorzien. Dat is geen gemakkelijke taak, gezien de gevolgen van de Russische oorlog tegen Oekraïne en klimaatverandering." Ze benadrukt dat de EU moet samenwerken met boeren om deze uitdagingen aan te pakken. Volgens haar is het de enige manier om onze voedselvoorziening voor de toekomst veilig te stellen.

Von der Leyen blikt verder vooruit. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn volgend jaar en daarmee is het einde van deze Commissieperiode in zicht. Von der Leyen neemt in haar toespraak dan ook uitgebreid de tijd om aan te kaarten wat de Europese Commissie de afgelopen jaren heeft bereikt.

Oneerlijke concurrentie

Maar ze kaart ook aan waar volgens haar de komende vijf jaar op gefocust moet worden. Specifiek noemt ze elektrische auto's uit China. Ze wil onderzoeken of China de auto's met subsidie onder de kostprijs verkoopt. Dat zou voor oneerlijke concurrentie zorgen met Europese autofabrikanten. De EU zou na dit onderzoek strafmaatregelen kunnen doorvoeren.

Ze geeft in het begin van haar toespraak ook nadrukkelijk de aandacht aan Europese jongeren. Von der Leyen benadrukt dat de stem van de jongeren de toekomst zal bepalen.

Vooral thema's als het klimaat, migratie en ook kunstmatige intelligentie zullen zeer belangrijk voor hen zijn, volgens Von der Leyen. "Wanneer ik spreek tot de jongere generatie, zie ik een visie voor een betere toekomst. Hetzelfde vurig verlangen om aan betere toekomst te bouwen."