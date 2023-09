Na vijf duels zet NAC trainer Hyballa voor de tweede keer op straat

NAC Breda heeft trainer Peter Hyballa op staande voet ontslagen. De Duitser keerde in januari terug in Breda, waar hij drie jaar geleden ook kortstondig aan het roer stond. Voorafgaand aan de training van woensdagochtend werd hem verteld dat zijn contract ontbonden wordt.

Hyballa volgde vorig seizoen de ontslagen Robert Molenaar op. Onder hem begonnen de Brabanders aan een flinke opmars en haalden zelfs de play-offs om promotie. Daarin was Almere City over twee wedstrijden te sterk.

Dit seizoen begon een stuk minder. NAC won in vijf duels pas twee keer in de Keuken Kampioen Divisie, waaronder de derby tegen Willem II. Na dat duel werd bij de Tilburgers trainer Reinier Robbemond al ontslagen.

'Niet te repareren'

"Peter heeft goed gepresteerd vorig seizoen", zegt technisch directeur Peter Maas. "In de zomer hebben we selectie en staf verder versterkt om door te kunnen groeien."

"Het doorbouwen lukte helaas onvoldoende, juist omdat de samenwerking vanuit de trainer naar zijn werkomgeving onvoldoende werd. We geloven als directie niet dat die situatie nog te repareren is."

Clubicoon Ton Lokhoff staat voorlopig voor de groep tot NAC een definitieve opvolger vindt.

In 2020 was Hyballa vijf maanden werkzaam bij NAC, maar na een conflict met toenmalig technisch manager Tom van den Abbeele moest hij voortijdig het veld ruimen. Daarna ging Hyballa aan de slag bij het Poolse Wisla Krakow, in Denemarken bij Esbjerg, bij Türkgücü München en het Slowaakse AS Trencin. Nergens maakte hij een seizoen vol.