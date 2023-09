Privacywaakhond hekelt 'vergoelijken' hackers door KNVB: 'Zijn criminelen, boeven'

Het was geen goede keuze van de KNVB om losgeld te betalen aan cybercriminelen. Dat zegt Aleid Wolfsen (foto), voorzitter van privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens, dinsdagavond bij Langs de Lijn En Omstreken.

Hoewel Wolfsen ook het dilemma snapt "waar iedereen die wordt gehackt voor komt te staan", is hij ook heel duidelijk over de keuze van de Nederlandse voetbalbond.

"Er ontstond vandaag even zo'n sfeer dat hackers toch vaak ook nette en betrouwbare mensen zijn, met wie je netjes zaken kunt doen en afspraken mee kunt maken. Dan garanderen ze dat de data niet openbaar wordt gemaakt. Nee, het zijn criminelen, het zijn boeven, die zeer ernstige misdrijven plegen, je chanteren, je gijzelen, losgeld vragen."

1 miljoen euro

Dat de KNVB losgeld heeft betaald aan cybercriminelen, deelde de bond in een advertentie in twee landelijke kranten en in een bericht, waarin ze mensen waarschuwen dat hun gegevens mogelijk in handen zijn van die criminelen. De hackers zouden de beschikking hebben gekregen over onder meer privégegevens van spelers van het Nederlands elftal.