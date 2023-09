Wekdienst 13/9: Reddingsoperatie in Libië en Marokko • Europese troontrede

Goedemorgen! In het door overstromingen getroffen Libië en het aardbevingsgebied in Marokko zijn vandaag weer reddingsoperaties. En het is de dag van de Europese troonrede: voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie leest om 09.00 uur in het Europees Parlement de zogeheten Staat van de EU voor.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Zowel in het door overstromingen getroffen Libië als in het aardbevingsgebied in Marokko zijn vandaag weer reddingsoperaties. In beide landen zijn duizenden mensen omgekomen door natuurgeweld. Naar verwachting loopt het dodental nog verder op.

Het is de dag van de Europese 'troonrede'. Voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie leest om 09.00 uur in het Europees Parlement de zogeheten Staat van de EU voor. Met de verkiezingen op komst is het voorlopig haar laatste. Daarom worden minder plannen en meer campagnetaal verwacht.

Big Bazar hoort van de rechter in Leeuwarden of de koopjesketen meer tijd krijgt om een uitweg uit zijn problemen te vinden. Het is de tweede keer dat de rechter zich over deze kwestie buigt. Ruim een week geleden weigerde de rechter nog om Big Bazar een afkoelingsperiode te geven.

Oud-minister Henk Kamp (VVD) wordt gehoord door de enquêtecommissie die het fraudebeleid van de overheid onderzoekt. Het betreft zijn ministerschappen op Sociale Zaken en op Economische Zaken tussen 2010 en 2017.

Wat heb je gemist?

Steeds meer internationale studenten blijven na hun studie in Nederland werken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de internationale studenten die in het studiejaar 2018-2019 afstudeerden, had 32 procent een jaar later een baan in Nederland. Eerdere jaren lag dat percentage rond de 20.

Vooral met een diploma dienstverlening, informatica, onderwijs of techniek op zak vinden veel internationale studenten binnen een jaar na hun afstuderen een baan in Nederland. Studenten management, bedrijfs- en personeelswetenschappen of psychologie vertrekken juist vaak weer. Minder dan een derde van deze groep werkt na een jaar in Nederland.

Anders nieuws uit de nacht

Man in Spanje opgepakt die verslaggever live op zender betast: op videobeelden is te zien dat hij de journalist, die live op tv verslag doet, op haar billen tikt.

Koning Marokko bezoekt slachtoffers aardbeving in het ziekenhuis: in het naar hem vernoemde universitaire ziekenhuis in Marrakech sprak Mohammed VI met enkele gewonden.

En dan nog even dit:

De politie in Den Haag heeft naar aanleiding van ouders die zaterdag hun kinderen hadden meegenomen naar de Extinction Rebellion-demonstratie op de A12 meldingen gedaan bij meldpunt Veilig Thuis. Het gebeurde ook bij de 10-jarige Vera en haar vader: