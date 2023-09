In Vietnam zijn zeker 30 mensen omgekomen bij een flatbrand in de hoofdstad Hanoi. Meer dan vijftig mensen raakten gewond. De autoriteiten denken dat het dodental nog zal stijgen.

De brandweer is uren bezig geweest met het bestrijden van het vuur in de tien verdiepingen tellende flat. Door de hevige vlammen was het moeilijk te zoeken naar slachtoffers, bericht persbureau Vietnam News Agency.

De brand ontstond gisteravond laat op de eerste verdieping. De oorzaak is onbekend.