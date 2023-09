Commissievoorzitter houdt 'troonrede': oren gespitst over klimaat en migratie

Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen houdt deze ochtend haar jaarlijkse Europese 'troonrede', de State of the European Union. Elk jaar maakt de voorzitter van de Commissie bekend waar het dagelijks bestuur van de EU zich de komende periode op wil richten.

"Na het vertrek van de Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans wordt het interessant om te zien wat Von der Leyen dit jaar over de zijn klimaatplannen zal zeggen. De christendemocraten, haar eigen achterban, vinden dat ze daar de afgelopen jaren veel te positief over was en hopen nu op een andere toon. Maar andere partijen, die ze ook nodig heeft voor het uitvoeren van haar plannen, eisen juist onvoorwaardelijke steun voor het verder invoeren van het klimaat- en natuurbeleid. Alles wat ze hierover zegt ligt dus heel gevoelig."

Er wordt in Straatsburg ook uitgekeken naar wat de Commissievoorzitter zal zeggen over de uitbreiding van de Europese Unie. Dat was jarenlang een controversieel onderwerp in de EU en iets wat de meeste lidstaten niet zagen zitten. Maar sinds de oorlog in Oekraïne is die opvatting gekanteld. Naast Oekraïne staan ook Moldavië, Georgië en vijf Balkanlanden in de wachtrij voor het lidmaatschap van de EU.

Met de uitbreidingsplannen is ook de discussie losgebarsten over hervorming van de Europese Unie. Zoveel nieuwe leden maakt de besluitvorming in de EU niet makkelijker. Onderwerp van gesprek is nu het opgeven van het vetorecht van lidstaten. Ook wordt er nagedacht over de verdeling van Europees geld.

Het is mogelijk de laatste 'troonrede' van Commissievoorzitter Von der Leyen. Na de verkiezingen van volgend jaar juni zal een nieuwe Europese Commissie worden samengesteld. De grote vraag is of Von der Leyen dan aanblijft als voorzitter.

Wat zijn de belangrijkste punten uit de Europese troonrede? En wat betekenen die voor jou? Kijk om 12.30 naar de Q&A met onze correspondenten Kysia Hekster en Ardy Stemerding.