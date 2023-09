Politieke verdeeldheid vormt een grote uitdaging voor noodhulp in Libië

Duizenden doden en zeker 10.000 vermisten: enkele dagen nadat storm Daniel over het noordoosten van Libië raasde, wordt de omvang van de ramp pas duidelijk. Het 'epicentrum' is havenstad Derna, met zo'n 125.000 inwoners.

Omdat het water door de omliggende bergen niet kon wegspoelen, steeg het water in de stad razendsnel tot een hoogte van 3 meter. Aan persbureau Reuters verklaarde een hooggeplaatste functionaris dat ruim een kwart van de stad is weggevaagd.

Alleen al in Derna zijn tot dusver duizend lichamen geborgen, gevreesd wordt voor nog veel meer slachtoffers. "Overal liggen lichamen: in zee, in de valleien en onder gebouwen", verklaarde Hichem Abu Chkiouat, die als overheidsfunctionaris betrokken is bij de rampenbestrijding in het land. Volgens hem zijn talloze gebouwen in de stad ingestort en zijn puin en auto's richting de zee gesleurd.

Nauwelijks onderhoud

Ten zuiden van Derna braken als gevolg van de regenval twee dammen door. Aan in ieder geval een van de twee, zegt Chkiouat, was recentelijk geen onderhoud gepleegd. Dat is in Libië niet uniek: het onderhoud aan de infrastructuur is al jaren een probleem in het land, zegt politiek wetenschapper Jalel Harchaoui, verbonden aan een Londense denktank.

Volgens Harchaoui is er de voorbije jaren structureel te weinig onderhoud verricht aan bijvoorbeeld bruggen en wegen, omdat het geld ergens anders in werd gestoken. Infrastructuur was simpelweg geen thema waarmee politici konden scoren, zegt Harchaoui. Deskundigen zeggen tegen de Libische zender Al-Wasat dat het gebrekkige onderhoud aan de infrastructuur een belangrijke oorzaak is van het grote aantal slachtoffers in Derna.