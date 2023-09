Koning Marokko bezoekt slachtoffers aardbeving in het ziekenhuis

De koning van Marokko heeft een bezoek gebracht aan slachtoffers van de aardbeving van afgelopen vrijdag. In het naar hem vernoemde universitaire ziekenhuis in Marrakech sprak Mohammed VI met enkele gewonden.

Ook doneerde de 60-jarige koning bloed. Het doneren van bloed is in Marokko een nationaal symbool geworden van solidariteit met de slachtoffers. In Marrakech, zo'n 70 kilometer ten noorden van het epicentrum, en andere steden staan soms lange rijen met mensen die hun bloed willen doneren.