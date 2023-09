Man in Spanje opgepakt die verslaggever live op zender betast

De politie in Spanje heeft een man opgepakt die een vrouwelijke verslaggever heeft betast. Op videobeelden is te zien dat hij de journalist, die live op tv verslag doet, op haar billen tikt.

De actie van de passant leidt in de Spaanse politiek tot verontwaardiging. Door het veelbesproken kusincident na het gewonnen WK-voetbal is grensoverschrijdend gedrag is op dit moment een groot thema in Spanje.

Verslaggever Isa Balado deed vandaag in Madrid verslag voor de commerciële tv-zender Cuatro. Het onderwerp van de reportage was een overval. Tijdens het gesprek met de presentator in de studio naderde de man Balado van achteren. Na het incident probeerde ze de draad weer op te pakken.

'Moest dat echt?'

De presentator in de studio stond erop dat de man volledig in beeld werd gebracht. Balado confronteerde hem met zijn daad. "Moest je echt mijn billen aanraken?", vroeg ze. De man ontkende daarop dat hij dat had gedaan, waarna de journalist herhaalde dat hij aan haar billen zat.

Na de korte woordenwisseling liep de man weg. Daarbij probeerde hij zijn hand door het haar van de verslaggever te strijken.

Steun en afschuw

De eigenaar van de zender zegt dat zij elke vorm van intimidatie en agressie afwijzen. "Wij steunen Isa Balado na de afschuwelijke situatie waarin zij vandaag is beland."

De Spaanse minister van Werkgelegenheid Yolanda Díaz zegt in een reactie dat het incident niet onbestraft mag blijven. De minister van Gelijkheid zegt dat er sprake is van seksueel geweld als iemand zonder toestemming wordt aangeraakt en wil ook dat de dader wordt vervolgd.

Rubiales opgestapt

Onlangs stapte de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, op vanwege zijn kus op de mond bij aanvoerder Jennifer Hermoso van het nationale elftal. Hij is aangeklaagd wegens aanranding nadat Hermoso vorige week aangifte tegen hem had gedaan.

Rubiales verklaarde dat zijn actie een opwelling was geweest in een moment van uitbundigheid. Aanvankelijk wilde hij van opstappen niets weten, terwijl daar hij publiekelijk wel toe was opgeroepen.