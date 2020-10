Streep door Abu Dhabi-tests door privacyproblemen

Het analyseren van Nederlandse coronatesten in Abu Dhabi gaat definitief niet door. Er bleken te grote privacyproblemen; de persoonsgegevens van opgestuurde testen kunnen toch niet goed genoeg worden beschermd.

Het ministerie van Volksgezondheid wilde dit risico niet nemen, ook om de "maatschappelijke onrust die dat mogelijk teweegbrengt", zegt minister De Jonge. Het was de bedoeling dat in Abu Dhabi zo'n 10.000 Nederlandse coronatesten zouden worden onderzocht.

Het lab van Unilabs in de Verenigde Arabische Emiraten werd onlangs nog goedgekeurd door het RIVM om coronatesten uit te voeren. Spanje en het Verenigd Koninkrijk sturen per vliegtuig al duizenden tests naar het emiraat. De Nederlandse partner van het bedrijf, Saltro, stelde vorige week nog een ultimatum in de hoop de deal te laten slagen.

Complex

Het ministerie concludeert nu dat testen buiten de Europese Unie erg complex is en ziet daar nu helemaal van af. Minister De Jonge probeert nu in Nederlandse grootschalige laboratoria op te zetten. "Die grootschalige laboratoria kunnen dan de bulk doen om kleinere laboratoria te ontlasten", zegt de minister. "En dat biedt wel degelijk hoop voor de toekomst."

Saltro zegt tegen de NOS de 10.000 tests per dag nu in Nederland zelf te gaan aanbieden. Het bedrijf bouwt daarvoor speciaal een locatie in Utrecht. "Er is al een intentieovereenkomst met het ministerie van VWS en binnen maximaal een maand draait ons nieuwe lab", zegt woordvoerder Wim Knol.