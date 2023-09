Brazilië wint ondanks trage VAR, Argentinië zonder Messi veel sterker dan Bolivia

Na twee duels in de de kwalificatie voor het WK in 2026 staan Brazilië en Argentinië bovenaan in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule. Brazilië won op de valreep met 0-1 bij Peru, terwijl titelverdediger Argentinië in Bolivia met 0-3 zegevierde.

Uruguay had zich bij de koplopers kunnen voegen, maar verloor met 2-1 van Ecuador. Venezuela won met 1-0 van Paraguay, dat in zijn laatste elf WK-kwalificatieduels liefst tien keer niet wist te scoren. Chili en Colombia scoorden evenmin: 0-0.