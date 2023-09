Volleyballers kunnen net niet stunten op EK en verliezen thriller van Italië

De Nederlandse volleyballers zijn er net niet in geslaagd de halve finales te bereiken van het EK. Een stunt hing lang in de lucht, maar de ploeg van bondscoach Roberto Piazza verloor uiteindelijk na een thriller van vijf sets van regerend wereldkampioen Italië: 3-2 (25-19, 17-25, 16-25, 25-23, 12-15).

Oranje begon ijzersterk en overrompelde de thuisspelende Italianen. Het publiek, dat wat fluitconcerten en boe-geroep in huis had voor het Nederlandse team, werd naarmate de set vorderde steeds stiller. Nimir Abdelaziz was net als in de achtste finales op dreef en liet de Italianen met snoeiharde services en smashes alle kanten van het veld zien.

En als de bal even niet naar de aanvoerder ging, gaven ook Fabian Plak en Gijs Jorna thuis. Ook zij scoorden de nodige punten.

De Italianen, die Roberto Russo geblesseerd het veld zagen verlaten, waren het even kwijt en zagen Nederland op de service van Bennie Tuinstra een flink gat slaan.